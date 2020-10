Douglas Costa, cessione sempre più difficile

TORINO- La cessione di Douglas Costa è in una fase di stallo. La Juventus vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio dell’esterno brasiliano, sul quale gravano anche i numerosi problemi fisici che lo hanno colpito nelle ultime stagioni. Il numero 11, dal canto suo, non appare però propenso a lasciare Torino in questi giorni, vista la volontà di giocarsi le sue carte anche sotto la gestione di Andrea Pirlo. E così, a prescindere dall’arrivo di Chiesa, il ragazzo potrebbe rimanere in rosa.