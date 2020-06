Donnarumma, rinnovo lontano. E il Milan pensa già al sostituto

TORINO- Ancora molta distanza tra il Milan e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nell’estate del 2021. Il portiere, quindi, potrebbe essere il grande sacrificato in casa rossonera per far cassa e rinforzare la rosa in altri reparti. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, inoltre, il club avrebbe individuato già il sostituto del numero 99. Si tratta di Luis Maximino, estremo difensore dello Sporting Lisbona per il quale sarebbe pronta un’offerta da 20 milioni di euro.

