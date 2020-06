Donnarumma, nuovi contatti per il rinnovo: la Juve alla finestra

TORINO- Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Milan non avrebbe perso le speranze di rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma, ritenuto un elemento cardine dell’undici titolare di mister Pioli. Le trattative procedono però molto a rilento, viste le distanze tra richiesta ed offerta. Una situazione tenuta sotto stretta osservazione dalla Juventus, che potrebbe decidere di affondare il colpo sul numero 99 anche nel caso in cui dovesse arrivare una super offerta per Wojciech Szczesny.

