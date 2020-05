Donnarumma, la Juve sfida il Psg

TORINO- Come riferito dalla stampa francese, la Juventus e il Psg sono pronte a darsi battaglia per arrivare a Gianluigi Donnarumma, il cui futuro al Milan è in bilico. Il club bianconero, nonostante il rinnovo da poco ufficializzato di Szczesny, starebbe fiutando il colpaccio Donnarumma a parametro zero, visto il contratto in scadenza nell’estate del 2021 e la volontà, al momento, di non rinnovare. Il club parigino, però, potrebbe anticipare la concorrenza rilevando il numero 99 nei prossimi mesi.

