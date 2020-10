TORINO- In casa Milan si sta lavorando ad alcuni rinnovi di contratto, tra cui quello di Gianluigi Donnarumma. Il portierone, stando a quanto riportato dalla stampa francese, è però sempre seguito con attenzione dalla Juve e dal Psg, pronte ad approfittare della situazione nel caso in cui il numero 99 e la società rossonera non riuscissero a raggiungere un’intesa per il prolungamento.