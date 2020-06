Donnarumma, affondo Juve in caso di cessione di Szczesny

TORINO- Il rinnovo firmato negli scorsi mesi, certifica come la Juve abbia grande fiducia in Wojciech Szczesny, che ha raccolto la pesante eredità lasciata da Buffon con prestazioni sempre più convincenti. Come riportato da Tuttosport, però, in caso di grande offerta per l’estremo difensore polacco, il club bianconero valuterebbe attentamente una sua cessione, pronto poi ad inserirsi nei discorsi tra il Milan e Donnarumma per il rinnovo. Il numero 99 rossonero e della Nazionale, sarebbe infatti ritenuto il profilo ideale per difendere la porta dei campioni d’Italia nel prossimo decennio.

