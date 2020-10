Disavventura per Douglas Costa: ladri entrano in casa e la svaligiano

TORINO- Disavventura per Douglas Costa, da poco tornato ad essere un calciatore del Bayern Monaco, tra le cui file giocherà in prestito nella prossima stagione. Come riportato dal quotidiano La Stampa, mentre il giocatore non si trovava nella propria abitazione in Via Lagrange, dei ladri hanno fatto irruzione sfondando la serratura della porta e derubandolo di orologi e gioielli preziosi. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma sembrerebbe essere ingente e la polizia indaga.