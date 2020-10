News Juve – Pirlo fomenta i tifosi, idea da paura: ecco cosa ha deciso!

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – L’allenatore bresciano ha le idee molto chiare. Vuole una squadra offensiva e vuole i nuovi acquisti in campo dal primo minuto. Il bel gioco del “Maestro” deve ancora convincere molti, soprattutto i più scettici. Pirlo, però, non è mai stato un uomo di tante parole e lascerà parlare il campo e i fatti. Il primo obiettivo della società è il decimo scudetto consecutivo e il neo allenatore starebbe valutando altre mosse a sorpresa per far rendere al meglio la sua creatura.

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport“, Pirlo vede il colpo last minute di Federico Chiesa come la carta vincente per il suo reparto d’attacco. Il quotidiano sportivo riporta che le dinamiche di gioco del tecnico bianconero ormai non sono più un segreto: “nella Juve al momento giocano due centrocampisti centrali, un esterno offensivo, un esterno che in fase difensiva diventa un terzino e tre calciatori offensivi”. Poche volte abbiamo visto una formazione potenzialmente così offensiva alla Continassa. E di qualità ce n’è tanta: CR7, Dybala, Morata, Kulusevski, Cuadrado, Bernardeschi e Chiesa. Pirlo ha davvero l’imbarazzo della scelta. E l’idea del Maestro sarebbe proprio quella di mettere in campo più qualità possibile contemporaneamente.

Pirlo infatti vorrebbe schierare insieme Kulusevski e Chiesa, senza dover per forza rinunciare ad uno dei due. Una mossa forse azzardata che sbilancerebbe in avanti la Juventus, ma potenzialmente devastante. Dovrà ovviamente essere trovato l'equilibrio giusto per far coesistere insieme tutto questo potenziale offensivo, detto che ovviamente anche CR7 e Dybala saranno pezzi fondamentali dello scacchiere tattico della Juve. Senza dimenticare Alvaro Morata. Kulusevski potrebbe prendere il posto di Ramsey dunque, con Chiesa a destra e Cristiano Ronaldo a sinistra. Staremo a vedere, ma l'idea sarebbe quella di inserire tra i tirolari Federico Chiesa senza rinunciare a Kulusevski.