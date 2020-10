Dinamo Kiev-Juventus – La probabile formazione dei bianconeri

TORINO – Mancano poche ore al fischio d’inizio sul campo dello Stadio Olimpico di Kiev: la Juventus si appresta ad affrontare la Dinamo in quella che sarà la prima giornata dei gironi della Champions League 2020-2021. La Vecchia Signora vuole riscattare le ultime prestazioni deludenti in campionato e ci tiene ad iniziare col piede giusto la competizione continentale: l’obiettivo, come ogni anno, è quello di tentare un’incredibile vittoria.

In questi momenti, il tecnico della Juve Andrea Pirlo sta ultimando le ultimi analisi per scegliere gli undici da mandare in campo: l’allenatore dovrà purtroppo fare a meno di alcuni uomini fondamentali, tra cui Cristiano Ronaldo. Ecco la probabile formazione dei bianconeri che sfiderà la Dinamo, secondo gianlucadimarzio.com:

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata. Allenatore: Pirlo.