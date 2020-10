TORINO- Il cammino in Champions League di Juventus e Dinamo Kiev è iniziato nel pomeriggio tardo. Una sfida alla quale assistono, come comunicato negli scorsi giorni, più di 20mila tifosi ucraini. Tra questi anche un ospite d’eccezione: Andrij Shevchenko. L’ex attaccante di Milan e Chelsea, ora ct della Nazionale gialloblù, è in tribuna per monitorare i progressi dei giovani calciatori di Lucescu.