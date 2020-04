Difesa, Rugani cedibile e Demiral blindato

TORINO – In attesa di capire se e come potrà riprendere il campionato, la Juventus e gli altri club stanno preparando le prossime mosse di mercato. Anche questo sarà inevitabilmente influenzato dall’emergenza Coronavirus, e parecchi scenari potrebbero cambiare. In ogni caso, per quello che riguarda la difesa della Juventus, gli equilibri potrebbero non essere cambiati. Daniele Rugani dovrebbe essere ancora nella lista dei cedibili, mentre Demiral dovrebbe essere uno dei giocatori su cui puntare per il futuro.

