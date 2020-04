Diaconale: “Juve avvantaggiata se si ritorna a giocare, Ronaldo ha fatto bene ad allenarsi. Milikovic? Non abbiamo esigenze di vendere”

TORINO- Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha affrontato vari temi durante un’intervista con la pagina Instagram Juventus Divanum: “L’aspetto psicologico conterà in caso di ritorno in campo. La Juve ha giocatori che cambiano le partite, ma anche noi per fortuna abbiamo uomini determinanti. L’importante è che la competizione sia leale e che a decidere sia il campo. Sicuramente squadre con un organico più ampio come la Juve sono avvantaggiate. Ronaldo? Ha il dovere di allenarsi per preservare il fisico, ha fatto bene a farlo in questo periodo. Certo, lui e la Juve avranno un vantaggio rispetto a chi non l’ha potuto fare. Milinkovic? Un giocatore che ci teniamo stretto. Non credo che si possa fare uno scambio con la Juventus. Sentir parlare di 80-100 milioni mi sembra stratosferico. La Lazio non me mette sul mercato nessuno, ma se ci saranno offerte clamorose ne parleremo”.

