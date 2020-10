TORINO- Oggi talent scout, l’ex allenatore Gianni Di Marzio ha svelato alcuni retroscena riguardanti la Juventus ai microfoni del Secolo XIX: “Continuo a cercare talenti in giro per il mondo. Questo lavoro è serio, bisogna essere sempre attivi. Juve? Di giovani campioni ne ho scovati tanti, ai bianconeri segnalai Messi, Aguero e Pato e li convinsi a prendere Ibrahimovic. E poi era quasi fatta per Ronaldo…”.