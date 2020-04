Di Maria, possibile futuro in nerazzurro

TORINO- Come riportato da Sky Sport, il Psg sarebbe disposto a riscattare Mauro Icardi dall’Inter, ma non senza aver ottenuto uno sconto dai 70 milioni di euro pattuiti in estate. Ecco perchè, il club parigino, starebbe pensando di inserire una contropartita nell’affare per abbassare la richiesta. Il prescelto potrebbe essere Angel Di Maria, ormai al termine della sua avventura francese e dato in orbita Juventus nella giornata di ieri.

