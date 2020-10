Di Livio: “Chiesa grande colpo, mi sarebbe piaciuto vedere Dzeko alla Juve”

TORINO- Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della situazione in casa bianconera ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Il mercato è promosso, la Juve nel complesso mi ha convinto. Chiesa mi piace, in proiezione futura è un grande colpo. Pirlo darà spazio a tutti, mi auguro anche a Bernardeschi. Non penso che uno come lui abbia disimparato a giocare a calcio. Scudetto? Bianconeri favoriti, ma la concorrenza è tanta. Dzeko? Mi sarebbe piaciuto tanto vederlo a Torino, sarebbe stato il partner perfetto per Ronaldo. Qualche volta sbaglia gol semplici, ma fa reparto da solo”. Ma attenzione perché, sempre in queste ore, sono arrivate anche altre grandissime indiscrezioni di mercato in casa bianconera. Nomi enormi e occasioni clamorose: Paolo Paganini fa sognare i tifosi! >>>VAI ALLA NOTIZIA