News Juve, nomi super e occasioni clamorose: Paganini fa sognare i tifosi!

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – Poche cose sono certe nella vita. Il fatto che il mercato non sia mai realmente chiuso è una di quelle. Ci sono grandi nomi che potrebbero svincolarsi a parametro zero dai maggiori club d’Europa il prossimo giugno. Inutile dirlo, l’occhio attento di Paratici scruta ogni opportunità. Nel frattempo, il giornalista e conduttore televisivo italiano Paolo Pagaini ha lanciato la bomba su Twitter. Alcuni vecchi pallini del CFO bianconero, tra poco, potrebbero ritrovarsi completamente liberi sul mercato a parametro zero.

Così riporta su Twitter il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport: “Prepariamoci a un mercato di gennaio piuttosto effervescente. Tra giocatori in esubero e fuori lista a rinnovi di contratto molto complicati e scadenze nel 2021 tipo Pogba, Donnarumma e il signor Messi“. Insomma, non stiamo parlando di tre calciatori qualunque. Sembrerebbe che Paratici abbia già strizzato l’occhio al gioiellino rossonero, mentre il “Polpo” Pogba è ormai da anni un sogno alla Continassa. Occhio, però, al Real Madrid. Il ragazzo non ha mai tenuto nascosto il suo grande fascino per i “Blancos”. Per il club torinese invece è praticamente impossibile che arrivi Messi, ma occhio ad altri nomi.

Il portiere rossonero è un gioiellino richiesto da tutta Europa. Mino Raiola non scherza. Il procuratore chiede che l’ingaggio di “Gigio” arrivi fino a 10 milioni di euro a stagione. Attualmente il portiere ne guadagna già 6 ma queste sono le condizioni affinché il ragazzo continui ad indossare la divisa rossonera. Non c’è ancora la certezza che la richiesta venga approvata o respinta al mittente. Se non dovesse rinnovare, il club bianconero c’è. Eventualmente, un sacrificato in vista della prossima stagione potrebbe essere Szczesny. In una situazione analoga è anche Arek Milik, altro giocatore che piace alla Juve da svariato tempo. Nomi davvero grossi, occasioni uniche: la Juventus è alla finestra. E non è ancora tutto. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA