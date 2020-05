Di Canio sceglie tra Ramsey e Rabiot: “Il gallese l’unico che fa movimento, il francese non ha mai tirato in porta fin’ora”

TORINO- Paolo Di Canio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dei problemi che coinvolgono la Juventus a centrocampo: “Il problema del mancato supporto di questo reparto è ora da risolvere. Nel piattume generale, l’unico a fare movimento è Aaron Ramsey. Anche contro il Lione è stato così, quando ha creato un paio di occasioni nonostante una partita piatta. Tra lui e Rabiot scelgo sempre il primo, anche se non è un fenomeno. Il francese, fin qui, non ha mai tirato in porta in 23 presenze. Fossi stato ancora un calciatore avrei tirato anche da centrocampo”.

