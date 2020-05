Di Canio, il retroscena: “La Juve voleva cedermi al Genoa, ma io feci di tutto per non andarci”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha svelato un retroscena sui tempi della sua militanza alla Juve: “I bianconeri volevano cedermi al Genoa, c’era già l’accordo, ma io non avevo intenzione di andarci. Così, all’incontro con il presidente Spinelli, feci di tutto per farmi cacciare a calci nel sedere. Mi presentai con i jeans strappati, vestito male e durante l’incontro, oltre a posare i piedi sul tavolino, mi toccai più volte gli attributi “alla Verdone”. Uscito da lì, dissi al mio procuratore di essere ormai convinto che il Genoa non mi avrebbe voluto. Poco dopo, però, ricevetti una telefonata dallo stesso Spinelli, che mi disse: “Sei l’uomo che stiamo cercando”. Io, però, non volevo andare al Genoa”.

