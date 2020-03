Di Campli: “La Juve non prenderà Icardi. Pogba? Con 250 milioni compri il mondo”

TORINO- In una breve intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, il procuratore Donato Di Campli ha parlato dei possibili movimenti della Juventus sul mercato: “I bianconeri, solitamente, guardano molto all’aspetto caratteriale e per questo credo non prenderanno Icardi. E poi Gabriel Jesus è un profilo che meglio potrebbe interagire con Cristiano Ronaldo. Pogba? I 250 milioni richiesti sono tanti, puoi comprarci il mondo, non Pogba”.

