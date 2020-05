Di Campli (ag.Orsolini): “A Bologna si trova bene, penso rimarrà anche il prossimo anno”

TORINO- Donato Di Campli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato del futuro del suo assistito Riccardo Orsolini, giocatore finito nel mirino di Juve e Napoli: “Riccardo è un giocatore del Bologna. Gli interessamenti, naturalmente, non possono che fargli piacere, ma credo che rimarrà in rossoblù anche il prossimo anno. Non voglio creare illazioni e poi, in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, non credo sia il caso di parlare di trasferimenti”.

