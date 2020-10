TORINO- Rezo Chokhonelidze, dg della Dinamo Kiev, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Lucescu è un grande esperto e penso stia facendo un buon lavoro per la nostra squadra. Siamo tornati in Champions dopo quattro anni e gran parte del merito va a lui. Pirlo? Vorrei fargli gli auguri, è una persona intelligente sia in campo che fuori. Gli auguro tanti successi in campionato e in Europa ma solo da domani”.