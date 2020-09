TORINO- Per rinforzare la fascia destra, la Juventus aveva effettuato alcuni sondaggi con l’Ajax per Sergino Dest, terzino classe 2000. Come riportato dalla stampa olandese, però, i bianconeri sarebbero stati scavalcati dal Bayern Monaco, vicino ad assicurarsi lo statunitense. Il club bavarese dovrebbe versare 25 milioni di euro nelle casse dei lancieri, che otterrebbero così un’altra importante plusvalenza.