Derby di Manchester per Douglas Costa

TORINO – Tra i tanti rumors di mercato di casa Juve, non mancano quelli che riguardano Douglas Costa. La condizione fisica altalenante del brasiliano potrebbe far propendere Paratici e compagnia per una cessione nel corso della prossima sessione di mercato. In pole position – riferisce la Gazzetta dello Sport – ci sarebbero Manchester United e Manchester City, potenzialmente pronti a dare vita a un derby straordinario nella corsa a Douglas Costa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<