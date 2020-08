Demiral, sondaggio del Napoli. Ma La Juve…

TORINO- Nonostante una stagione influenzata dalla rottura del crociato, nelle sue apparizioni in campo Merih Demiral ha ampiamente dimostrato di potersi meritare il posto al centro della difesa della Juventus. Come riportato da Sportitalia, quindi, è comprensibile che di fronte ai sondaggi del Napoli, il club bianconero abbia alzato un muro. Gattuso vorrebbe l’ex Sassuolo come post-Koulibaly, ma al momento il trasferimento è impensabile.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<