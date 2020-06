TORINO – La pausa forzata del campionato a causa del Covid non è stata negativa per tutti quanti.

Il difensore della Juventus Merih Demiral infatti, che si era infortunato e non avrebbe potuto concludere la stagione, è ora in rampa di lancio e pronto a fare il suo contributo alla causa bianconera in questo anormale e atipico finale di stagione, che porterà i bianconeri a giocare fino ad agosto.

