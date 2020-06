Demiral, possibile rientro in lista Champions

TORINO- Dopo la partita con il Napoli, Sami Khedira e Alex Sandro sono stati sottoposti alle visite mediche che hanno fatto venire a galla i rispettivi problemi muscolari. Per entrambi si parla di più di un mese di stop, con conseguente stagione probabilmente finita. Ecco perchè, secondo quanto riportato da Tuttosport, Merih Demiral potrebbe tornare in lista Champions. Il centrale turco ha quasi recuperato la forma migliore dopo la rottura del crociato ed è pronto a dare una mano alla Juve in questo rush finale.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<