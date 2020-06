Dembelé, smentite le voci di una separazione dal Barcellona

TORINO- L’asse di mercato Torino-Barcellona è tornato a scaldarsi nelle ultime ore, con il nome di Ousmane Dembelé al centro dei discorsi tra Juve e catalani. Come riportato da Sky Sport, però, queste voci non troverebbero alcun fondamento, visto che l’esterno francese non vorrebbe lasciare la Spagna. Il ragazzo ritiene di poter essere ancora un elemento fondamentale dell’undici blaugrana, rifiutando allo stesso tempo anche i sondaggi del Liverpool.

