TORINO- Nel corso dell’ultima finestra di mercato, Ousmane Dembelé, attaccante francese in uscita dal Barcellona, è stato accostato a più riprese alla Juventus. Come riportato da France Football, il ragazzo ha rifiutato qualsiasi destinazione causa la sua volontà di restare in blaugrana, rispedendo così al mittente anche gli assalti del Manchester United. I bianconeri potrebbero riprovarci a gennaio, ma la situazione appare complicata.