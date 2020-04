Dembelé, è nuova sfida tra Juve e Inter

TORINO- Il duello tra Juventus e Inter sul mercato è destinato a proseguire per nuovi obiettivi. L’ultimo nome conteso tra le due squadre sarebbe quello di Ousmane Dembelé, attaccante in forza al Barcellona dove, però, non ha mai espresso del tutto il suo potenziale. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, che parla di un club blaugrana ormai stanco di aspettare l’esplosione del talento francese.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<