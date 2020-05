Del Piero ricorda l’addio alla Juve: “Una vera e infinita storia d’amore”

TORINO – Otto anni fa Alessandro Del Piero inondava di lacrime uno Stadium inaugurato soltanto pochi mesi prima, salutava per l’ultima volta la sua gente e lasciava la Juventus. La leggenda bianconera ha voluto ricordare quel momento con un post su Instagram. Del Piero prende in prestito le parole di Gianni Agnelli per descrivere cosa sia stata la Juventus per lui: “La Juve è per me l’amo­re di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d’amore.”