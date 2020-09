TORINO – L’ex capitano della Juve Alex Del Piero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Forbes, dove ha parlato anche del suo ex compagno di squadra Andrea Pirlo.

“Sarebbe una grandissima sfida per chiunque. Ma parliamo di un club molto solido, con un’ottima squadra. E Andrea è un grande. Non so cosa voglia fare in campo, ma lo conosco bene e sono conivnto che sarà preparato e pronto per raccogliere questa opportunità”.