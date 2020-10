TORINO- Alessandro Del Piero, intervenuto in diretta negli studi di Sky Sport, ha espresso parole lusinghiere all’indirizzo di Alvaro Morata, mattatore nella sfida con la Dinamo Kiev: “Un vero centravanti, ha messo a segno due gol da attaccante puro. La sua bravura la si vede nel fatto che si fa trovare sempre pronto in mezzo all’area. Sul secondo gol ha fatto un gran movimento sul primo palo, schiacciando poi il pallone in maniera imprendibile per il portiere”.