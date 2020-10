Del Piero: “La Juve ha dominato ma deve imparare ad imporre il proprio gioco”

TORINO – L’ex capitano e legenda della Juventus, Alex Del Piero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, al termine del match tra la Vecchia Signora e il Verona, conclusosi con il risultato di 1-1.

“Adesso bisogna capire se è un discorso mentale, questo cambio repentino, di impatto emotivo dopo che hai preso il gol. E’ sicuramente un discorso mentale di intensità, non è sicuramente un discorso di livello fisico perchè se accade nella parte finale della partita vuol dire che hai energie fisiche. Potranno rispondere su questo Andrea e il suo staff, è chiaro che comunque è una buona risposta, nelle difficoltà è ottimo che ci sia una reazione che porti a dei risultati. Però la Juve non deve approfittare troppo di queste qualità che ha di ribaltare il risultato quando vuole o di reagire in maniera positiva quando le cose vanno male, deve anche imparare di imporre il proprio gioco e di andare a vincere la partita”.