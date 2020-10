TORINO – Alessandro Del Piero ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Barcellona ai microfoni di Sky Sport: “Il Barcellona è più avanti della Juve, li abbiamo equiparati perché hanno avuto due annate non positive. Per la Juve c’è un dato che preoccupa: altre cinque ammonizioni, ha corso dietro una grande squadra. Tre espulsioni in 7 gare. A lungo andare può essere un problema”.