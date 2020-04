Del Piero: “Il gol alla Germania il momento più emozionante, Zidane aveva un talento eccezionale. Vi spiego il perchè della linguaccia”

TORINO- L’ex capitano bianconero Alex Del Piero è intervenuto in una diretta con la pagina Instagram “433”, rilasciando alcune dichiarazioni: “Attualmente mi trovo a Los Angeles, ma la mia famiglia è in Italia. Ho però qui i miei tre bambini, con loro c’è molto da fare. Ricordi? Il momento più emozionante è stato il gol alla Germania nel Mondiale del 2006 per la situazione e l’importanza della gara. Poi c’è sicuramente la standing ovation al Bernabeu. Il gol più bello, invece, è quello alla Fiorentina nel ’94. Esultanza? Ero un fan di Michael Jordan e sono un fan degli All Blacks. Quell’esultanza la feci a Bergamo contro l’Atalanta, quando entrai dalla panchina per gli ultimi 10 minuti e segnai subito. Fu come uno scherzo per me, ero felice e poco dopo giocammo contro l’Inter a San Siro. Era un qualcosa per dimostrare a tutti la mia passione. Migliori giocatori? Ho iniziato alla Juve con Baggio e Vialli, giocando poi con Zidane, Trezeguet, Vieri, Inzaghi e con due portieri come Buffon e Peruzzi. Zidane aveva un talento eccezionale, era un re. Di Livio? Per me era come un fratello, l’ho trovato a Padova e poi è venuto con me alla Juve. Eravamo sempre insieme. “.

