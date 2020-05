Del Neri: “Agnelli negli anni ha costruito una vera e propria corazzata”

TORINO- Luigi Del Neri, ex allenatore bianconero, è stato intervistato ai microfoni de Il Giornale: “Andrea Agnelli è un presidente appassionato, competente e con sempre maggior voglia di imparare. È riuscito a dare continuità al progetto della Juventus, costruendo negli anni una vera e propria corazzata. Ai miei tempi non potevamo prendere certi giocatori. La stagione andò bene fino a Natale, poi fummo pesantemente penalizzati da infortuni e assenze varie. Con un pizzico di fortuna in più, avremmo potuto giocarci il quarto posto”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<