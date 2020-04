Defoe, la rivelazione: “Mi cercò la Juve nel 2009, ma poi…”

TORINO- Jermain Defoe, simbolo del Tottenham e per diverse stagioni della Nazionale inglese, ha svelato un retroscena riguardante la Juve ai microfoni di Sky Sport UK: “Nel 2009 ricevetti la proposta di Redknapp, che mi chiese di tornare al Tottenham. A quei tempi, però, mi avvertirono anche dell’interesse della Juve e pensai che giocare in un campionato diverso, provare a continuare a segnare lì mi sarebbe piaciuto. Alla fine, però, prevalse la voglia di tornare a Londra e di rimanere quindi in Inghilterra”.

