De Zerbi: “Pesante giocare senza pubblico, la qualità fará la differenza”

TORINO – L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato intervistato dai microfoni di TMW.

“Oltre all’allenamento a casa, tanti giocatori hanno trascorso il periodo in maniera sedentaria. Questa è sicuramente una cosa nuova per tutti. Ho notato come tra loro ci fosse un po’ di polvere, sia a livello fisico che tattico. Prima sarà tolta e prima si tornerà a vedere un certo topo di calcio. Vengono fatti errori banali, movimenti non coordinati. Si rischiano infortuni per questo, perché la velocità del cervello è più alta di quella delle gambe”.

“Noi abbiamo puntato sulla gradualità degli allenamenti. Paga sempre la qualità, che può essere messa in discussione dall’aspetto atletico. Qualche sorpresa ci sarà, ma chi saprà gestire le rotazioni avrà meno infortuni, vedremo chi saprà stare sul pezzo per tre volte a settimana. Giocare a porte chiuse è pesante, soprattutto per chi è abituato al pubblico. Ma la qualità dei giocatori farà la differenza, come sempre”.

