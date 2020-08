De Sciglio, tre possibili destinazioni per il futuro

TORINO – Come riportato da Tuttosport, Mattia De Sciglio e la Juventus sarebbero arrivati al momento dei saluti. Il numero 2 non rientrerebbe infatti nel piano tecnico del neo allenatore Andrea Pirlo. Tre le possibili destinazioni per lui. Si parte dal Psg, il cui interesse è noto da ormai diverso tempo, proseguendo con la sfida tutta spagnola tra il Siviglia e il Villareal. Ma attenzione perché in giornata sono arrivate anche tantissime altre novità per quanto riguarda il mercato bianconero. Indiscrezioni a sorpresa e voci clamorose, tenetevi forte: ecco la raffica del giorno! >>>VAI ALLA NOTIZIA

