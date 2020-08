De Sciglio, spunta l’ipotesi Roma

TORINO- Dopo l’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, si è fatta la lista dei possibili partenti. Come riferito da Tuttosport, tra questi c’è Mattia De Sciglio, assente per gran parte di questa stagione a causa dei problemi fisici che lo hanno colpito. Sulle tracce dell’ex Milan ci sarebbe ancora il Psg al quale, nelle ultime ore, si sarebbe aggiunta la Roma. In caso di cessione del numero 2, Pirlo potrebbe puntare con decisione sul rientrante Pellegrini.

