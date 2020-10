De Sciglio: “Sono stato vicino al PSG, ma l’accordo con la Juve è saltato”

TORINO – Dalla Francia spuntano fuori altri incredibili retroscena sul calciomercato della Juventus: in un'intervista rilasciata a Téléfoot la Chaine, Mattia De Sciglio ha parlato di un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain in passato. Quest'estate, l'esterno classe '92 si è trasferito dai bianconeri all'Olympique Lione in prestito e ha già iniziato la sua esperienza francese; tuttavia, già all'inizio dell'anno avrebbe potuto trasferirsi oltre le Alpi. Infatti, nell'intervista ha affermato: "Sono stato vicino al PSG, ma l'accordo con la Juve è saltato. Se ne è parlato soprattutto a gennaio, ma l'operazione non si è fatta perché i due club non hanno trovato un accordo: alla fine, sono arrivato all'OL".