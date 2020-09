TORINO- Ultimi giorni di mercato, con la Juventus che lavora ancora per smaltire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Tra i nomi sulla lista dei partenti c’è quello di Mattia De Sciglio, fuori dal progetto tecnico e in panchina nelle prime due giornate di campionato. Sull’ex Milan, come riportato da Tuttosport, si sarebbe mosso il Siviglia, che potrebbe presentare una prima offerta a breve.