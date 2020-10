TORINO- Nella giornata di ieri, la Juventus ha ufficializzato la cessione in prestito secco di Daniele Rugani al Rennes. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a breve il club bianconero potrebbe ufficializzare un’altra cessione dello stesso tipo, ma con protagonista Mattia De Sciglio. Il terzino, fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo, potrebbe infatti passare al Lione. In queste ore i due club stanno lavorando per definire i dettagli.