TORINO- A meno di colpi di scena, Mattia De Sciglio dovrebbe restare alla Juventus in questa stagione. Nonostante non sia al centro del progetto di Andrea Pirlo, il numero 2 non ha trovato l’accordo con un altro club per il trasferimento. L’ultima possibilità era il passaggio al Barcellona in sostituzione di Semedo, passato al Wolverhampton, ma l’arrivo di Dest in blaugrana ha chiuso le porte anche a questa possibilità.