De Sciglio: “In un modo o nell’altro i giorni sono passati”

TORINO – Mattia De Sciglio ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il terzino bianconero ha raccontato della sua quarantena, spiegando come ha trascorso questo periodo di isolamento: “L’ho vissuta in maniera molto positiva. Altrimenti le giornate non sarebbero mai passate. Mi sono inventato di tutto da fare. Ho sistemato un po’ in casa, poi ho la playstation e gli allenamenti a casa. Quindi in un modo o nell’altro i giorni sono passati”.

