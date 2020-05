De Sciglio, il Psg è sempre un’opzione concreta

TORINO- In casa Juventus non si pensa solo ai possibili acquisti, ma anche a sfoltire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri attualmente. Tra i possibili partenti, come riportato da Sportmediaset, ci sarebbe anche Mattia De Sciglio, che tra infortuni vari ha fin qui trovato poco spazio in campo. L’ex Milan era stato vicino alla cessione già a gennaio, salvo poi veder sfumare all’ultimo lo scambio con il Psg che avrebbe portato in bianconero Kurzawa. Il club parigino, però, è ancora interessato al numero 2 e potrebbe tornare all’assalto.

