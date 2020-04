TORINO- Per Mattia De Sciglio questa potrebbe davvero essere l’ultima stagione passata con la maglia della Juventus. Il terzino, già in procinto di lasciare il club bianconero a gennaio, piace sempre al Psg, che nei prossimi mesi potrebbe tornare alla carica con una nuova offerta. Dal canto suo, la Vecchia Signora, come riportato da Todofichajes.com, avrebbe fissato il costo del numero 2 intorno ai 10 milioni di euro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<