TORINO- Come riportato da Tuttosport, Mattia De Sciglio si prepara ad affrontare una nuova stagione con la maglia della Juventus. Nonostante la volontà del club bianconero di cederlo, infatti, non sono arrivate proposte interessanti all’indirizzo del numero 2. Nel corso delle ultime settimane si sono susseguite numerose voci su Psg, Roma, Villareal e Siviglia, ma alla fine per l’ex Milan si profila la permanenza.