TORINO- Dopo aver ufficializzato la cessione di Nelson Semedo al Wolverhampton, il Barcellona è tornato sul mercato in cerca di un terzino. Come riportato da Tuttosport, nel mirino del club blaugrana resta sempre Mattia De Sciglio, non più ritenuto una prima scelta all’interno del progetto tecnico della Juventus. Con la cessione del numero 2, il club bianconero potrebbe poi puntare sull’acquisto di Emerson Palmieri.