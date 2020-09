TORINO- Come riportato da Tuttosport, è ancora incerto il futuro di Mattia De Sciglio. Il numero 2, al momento, non è un elemento centrale nel progetto della Juventus, che sta lavorando ad una sua cessione. Alla finestra sempre il Barcellona, in cerca del sostituto di Nelson Semedo, da poco passato al Wolverhampton. In caso la trattativa non andasse a buon fine, l’ex terzino del Milan rimarrebbe a Torino.